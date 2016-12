ÖVP präsentiert Bürgermeisterinnen

Burgenlands Parteien stellen nach und nach die Weichen für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Herbst 2017. Die ÖVP präsentierte nun zwei Bürgermeisterinnen, die ins Rennen gehen - übrigens die einzigen ÖVP-Ortschefinnen.

Die beiden ÖVP-Ortschefinnen wurden erst vor Kurzem im Gemeinderat als Bürgermeisterinnen bestellt. Michaela Wohlfahrt ist Amtsleiterin in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) und jetzt auch Bürgermeisterin. Die 42-Jährige ist verheiratet, Mutter einer Tochter und eben die erste Bürgermeisterin in der 800-jährigen Geschichte von Podersdorf, wie sie sagt.

„Meine Kollegen aus dem Gemeinderat sind an mich herangetreten und haben mich gefragt. Und nachdem ich haben möchte, dass es in Podersdorf gut weitergeht, habe ich mich eben entschlossen, nach 800 Jahren ohne Bürgermeisterin endlich eine Bürgermeisterin in Podersdorf zu bekommen“, so Wohlfahrt.

ORF

Bürgermeisterin gegen Lebensplanung

Die zweite ÖVP-Bürgermeisterin ist in Hackerberg (Bezirk Güssing) zu Hause. Sie heißt Karin Kirisits, ist 48 Jahre alt, hat vier Kinder und sitzt seit 2011 im Gemeinderat. Bürgermeisterin zu werden, sei nicht auf ihrer Lebensplanung gestanden, sagt sie.

„Es hat sich von den Männern keiner bereit erklärt, es war keiner mutig genug, sodass ich mir gedacht habe: ‚Bevor wir das abgeben in Hackerberg, übernehme ich das.‘ Und jetzt bin ich guten Willens“, so Kirisits.

Mehr Förderung für Frauen

Die ÖVP stellt derzeit in 79 Gemeinden den Bürgermeister. Wohlfahrt und Kirisits sind die einzigen Frauen. Doch das soll sich ändern, sagt ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner. „Ich glaube, das ist jetzt ein Beginn, der für die ÖVP Burgenland einen neuen Weg zeigen kann und dass das ein Beginn ist, der hoffentlich auch viele Nachahmerinnen findet“, so Steiner.

Und deshalb habe die ÖVP Burgenland beim Landesparteitag im Vorjahr in ihren Statuten verankert, Frauen gezielt politisch zu fördern, ergänzt ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf.