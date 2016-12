Bewusstlos: Rettung durch Feuerwehr

In Pinkafeld musste die Feuerwehr am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einem besonderen Einsatz ausrücken, sie wurde zu einer Türöffnung alarmiert. Die Rede war von einer bewusstlosen Person in einem Stiegenhaus.

Die scheinbar bewusstlose Person lag aus unbekannter Ursache in einem Stiegenhaus in Pinkafeld. Schon kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte die Tür öffnen und die Person bergen.

Feuerwehr Pinkafeld

Von Sanitätern versorgt

Sie wurde im Anschluss von den Rettungssanitätern der Feuerwehr versorgt und anschließend dem Roten Kreuz Oberwart übergeben. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.