Foto von A4-Drama: Ermittlungen eingestellt

Die Ermittlungen rund um das sogenannte Todes-Foto des Schlepperdramas auf der A4-Ostautobahn bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sind eingestellt. Das berichtet der „Kurier“ in der Samstag-Ausgabe.

Nach der Entdeckung der Tragödie im August 2015 hatten die „Kronen Zeitung“ und die deutsche „Bild“-Zeitung ein Foto der Opfer im Lkw veröffentlicht - mehr dazu in A4-Drama: Ermittlungen zu Fotoweitergabe.

Ermittlungen gegen 17 Polizisten

Neben zahlreichen Beschwerden beim Presserat hatten die Behörden auch Ermittlungen gegen insgesamt 17 Polizeibeamte eingeleitet, da klar war, dass dieses Foto von einem Polizisten gekommen sein musste. Diese Erhebungen wurden nun ergebnislos eingestellt. Es konnte nicht geklärt werden, wer das Foto weitergespielt hat", wird die Staatsanwaltschaft Eisenstadt zitiert.

Drama am 27. August 2015

Am 27. August 2015 hatten burgenländische Polizeibeamte in dem Kühlwagen, der in einer Pannenbucht der A4 bei Parndorf im Bezirk Neusiedl am See abgestellt ist, die Leichen von 59 Männern, acht Frauen und vier Kindern, entdeckt. Der Fund erschütterte Europa - das Burgenland rückte kurzfristig in den Mittelpunkt der internationalen Berichterstattung - mehr dazu in 20 bis 50 Tote bei Flüchtlingstransport und 71 Flüchtlinge im Schlepper-Lkw gestorben.

