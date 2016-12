Brände in Frauenkirchen, Illmitz und Apetlon

In der Nacht auf Samstag mussten die Feuerwehren im Bezirk Neusiedl am See gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken. In Apetlon und Frauenkirchen kam es zu Kellerbränden und in Illmitz stand ein Zimmer unter Rauch.

Der Brand in Apetlon war kurz nach 20.00 Uhr abends ausgebrochen. Gemeldet wurde ein Kellerbrand, letztendlich stellte sich heraus, dass ein Mistkübel vor dem Haus brannte. Die Feuerwehr konnte diesen Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Länger im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Frauenkirchen, die ebenfalls zu einem Kellerbrand ausrücken musste. Hier konnte erst nach drei Stunden „Brand Aus“ gegeben werden. In beiden Fällen steht die Brandursache noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Zimmerbrand in Illmitz

In Illmitz kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Das Feuer dürfte vermutlich durch Überhitzung eines Kachelofens entstanden sein. Die Feuerwehr Illmitz war mit vier Fahrzeugen rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Auch hier wurde beim Brand niemand verletzt, berichtet die Landessicherheitszentrale.