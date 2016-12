Jede dritte Neuzulassung ist Geländewagen

Fast jedes dritte neu zugelassene Auto im Burgenland ist ein Geländewagen bzw. ein SUV. Das ist der höchste Wert im Bundesländern-Vergleich. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) warnt jedoch vor diesen Automodellen.

2.685 Geländewagen und SUVs wurden heuer im Burgenland neu zugelassen. Das entspricht 29 Prozent aller Neuzulassungen - vor sechs Jahren lag dieser Wert bei nicht einmal 15 Prozent.

Autohersteller mit massiver Werbung

Der Grund für den Anstieg ist laut VCÖ, dass die Automobilhersteller verstärkt Werbung für Geländewagen und SUVs machen. „Die Autohersteller haben in den vergangenen Jahren dieses Fahrzeugsegment enorm gepusht und massiv beworben. Das schlägt sich dann auch in den Verkaufszahlen nieder“, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

FMT Pictures

Verlierer dieser Entwicklung sei die Umwelt. Laut VCÖ zeigen deutsche Studien, dass dieses SUVs im Vergleich zu herkömmlichen Modellen etwa um ein Viertel mehr Sprit verbrauchen und dadurch auch um ein Viertel mehr klimaschädliche CO2 verursachen.

VCÖ mit zwei Forderungen

Insgesamt drei Viertel der Geländewagen fahren mit Diesel. „Ein weiteres Problem ist, dass viele dieser SUVs mit Diesel fahren und Dieselabgase enthalten mehr gesundheitsschädliche Schadstoffe und belasten dadurch die Luftqualität“, erklärte Gratzer.

Der VCÖ hat zwei Forderungen: Einerseits sollten Diesel und Benzin gleich besteuert werden. Andererseits sollten auf europäischer Ebene niedrigere Co2-Grenzwerte für Autos beschlossen werden. Die Hersteller müssten dadurch ihren Fokus verstärkt auf umweltfreundlichere Autos lenken.