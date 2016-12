Burgenland Holding steigert Gewinn

Gute Nachrichten für Aktionäre der Burgenland Holding: Das Unternehmen konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn steigern und schüttet eine relativ hohe Dividende aus.

Die Burgenland Holding AG wurde 1990 gegründet. Damals wurden die beiden burgenländischen Energieunternehmen Bewag und Begas teilprivatisiert. Eine knappe Mehrheit blieb damals beim Land und den Gemeinden. Rund 49 Prozent der Anteile an beiden Firmen flossen in die Burgenland Holding AG. Sie notiert an der Wiener Börse und ist operativ nicht tätig.

Jahresüberschuss stieg von 8,3 auf 9,5 Millionen Euro

Seit der Verschmelzung von Bewag und Begas hält die Burgenland Holding AG 49 Prozent der Anteile der Energie Burgenland - das ist ihr einziger Daseinszweck. Dank der Ausschüttungen der Energie Burgenland konnte die Burgenland Holding den Gewinn im Geschäftsjahr 2015/16 steigern, der Jahresüberschuss stieg von 8,3 auf 9,5 Millionen Euro.

Hohe Dividende für Aktionäre

Das schlägt auch auf die Dividende durch: dDie Aktionäre bekommen 3,15 Euro je Aktie. Im Jahr davor waren es 2,75 Euro. Mehrheitsaktionär der Burgenland Holding AG ist das niederösterreichische Energieunternehmen EVN mit rund 74 Prozent. Weitere Aktionäre sind der Verbund und die Wien Energie GmbH.