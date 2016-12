Summende Beute - 200.000 Bienen weg

In einem Waldstück in der Nähe von Neumarkt an der Raab (Bezirk Jennersdorf) haben Unbekannte 21 von 50 Bienenstöcken samt den darin befindlichen Bienenvölkern gestohlen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, dürften die Diebe zwischen 5. und 14. Dezember zugeschlagen haben. Es dürfte sich um fachkundige Täter gehandelt haben, die gezielt 21 von den insgesamt 50 im Waldstück stehenden Stöcke ausgesucht und mitgenommen haben.

200.000 Bienen weg

Der Besitzer der Bienenstöcke Franz Köck ist verärgert: „Meine Frau ist am Montag nach Hause gekommen und sagt, sie hätte ein verdächtiges Fahrzeug im Wald gesehen.“ Ihr Verdacht, dass Bienenvölker fehlen könnten, hat sich dann auch bestätigt. 21 Völker wurden gestohlen, das sind insgesamt 200.000 Bienen.

Zehntausende Euro Schaden

Das Ungewöhnliche an dem Diebstahl ist für Köck, dass gezielt Völker ausgewählt wurden. „Das waren sicher Imker, die mit Bienen zu tun haben“, vermutet Köck. Er rechnet mit einem hohen Schaden: „Zehntausende Euro werden das schon sein.“ Auch die Polizei geht von mehreren, fachkundigen Personen aus, da ein Bienenstock rund 50 Kilogramm wiegt.

ORF

Große Aufregung unter den Imkern

Unter den Imkern in der Region herrscht jetzt große Aufregung. Wirklich schützen könne man sich vor solchen Dieben nicht, sagt der Obmann des Bienenzuchtvereines Jennersdorf und Umgebung Josef Pint. „Es ist traurig, dass es Menschen gibt, die so etwas tun“, so Pint.

Landespolizeidirektion Burgenland

Der betroffene Imker hat Anzeige erstattet. Einige Autospuren in der Nähe des Tatortes konnte die Polizei Jennersdorf sicherstellen. Da sich das Waldstück nahe der Landesstraße L255 befindet, ersucht die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.