Ordinationen bleiben zu: Ärzte streiken

Im Burgenland bleiben Mittwochnachmittag die Ordinationen vieler Ärzte geschlossen. Allgemeinmediziner und Fachärzte protestieren gegen den im Parlament angesetzten Beschluss der Gesundheitsreform.

Von dem Ärztestreik in Wien, Kärnten und dem Burgenland sind nach Berechnungen des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger rund 290.000 Patienten betroffen. So viele Personen haben vor einem Jahr in diesen drei Bundesländern einen Allgemeinmediziner oder einen Facharzt aufgesucht.

Ärztekammer fürchtet Sparmaßnahmen

Die Kammer sieht die geplanten Primärversorgungseinheiten als Anfang vom Ende der frei praktizierenden Ärzte, die Kostendämpfung als glatte Sparmaßnahme. Ganz besonders erbost ist sie, weil sie als Standesvertretung der Ärzte nicht in die Planungen eingebunden war - so zumindest die Darstellung der Ärztekammer.

Oberhauser wirft Kammer Panikmache vor

Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) warf der Ärztekammer Panikmache und Desinformation vor und auch Gesundheitslandesrat Norbert Darabos (SPÖ) kann den Ärztestreik nicht nachvollziehen - schließlich laufe das erste Pilot-Primärversorgungszentrum im Burgenland, die Akutambulanz in Oberwart bestens - mehr dazu in Nach Studium ins Ausland: Ärzte sollen zahlen.

Die Ärztekammer kontert jedoch: Auch die Warnung der Kammer vor acht Jahren vor einem bevorstehenden Ärztemangel sei seinerzeit von der Politik als Panikmache zurückgewiesen worden, letztlich habe jedoch die Ärztekammer recht behalten.

Gesundheitsausgaben dürfen nicht steigen

In den Primärversorgungszentren sollen künftig mehrere Ärzte zusammenarbeiten, ihre Öffnungszeiten koordinieren und somit verlängern und darüber hinaus auch von Krankenschwestern oder Physiotherapeuten unterstützt werden. Die Kostendämpfung besagt, dass die Gesundheitsausgaben nicht mehr - wie derzeit - um 3,6 Prozent pro Jahr ansteigen dürfen, sondern nur mehr um 3,2 Prozent.

Für die Ärztevertreter ist das angesichts der sich weiterentwickelnden Medizin und einer stetig alternden Bevölkerung jedoch viel zu wenig. Darüber hinaus befürchten sie, dass die Wochenarbeitszeiten der Spitalsärzte durch die Hintertür wieder verlängert werden könnten. Wie viele der 231 im Burgenland ordinierenden Ärzte beim Streik tatsächlich mitmachen, konnte die Ärztekammer vorab nicht sagen.

