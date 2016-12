16.000 Besucher im Familypark-Weihnachtsdorf

Erstmals hat der Familypark in St. Margarethen (Bez. Eisenstadt-Umgebung) auch im Winter seine Pforten geöffnet. Rund um den 8. Dezember besuchten mehr als 16.000 Menschen den Weihnachtszauber im Familypark.

Ein großer Aufwand war nötig, um den Familypark in ein Weihnachtsdorf zu verwandeln, heißt es von den Betreibern. So wurden alleine 3.000 Meter Lichterketten an den Gebäuden und etwa 300 LED-Strahler in der Parkanlage angebracht. 500 Christbäume wurden von einem Biobetrieb aus der Buckligen Welt geliefert.

Familypark/Schuller

Gastronomie zieht positive Bilanz

Im Eingangsbereich wurde eine Schneemaschine aufgestellt, die Attraktionen im geöffneten Parkbereich konnten aufgrund des guten Wetters in Betrieb genommen werden. Und auch die Gastronomie zieht eine positive Bilanz: 1.100 Portionen Maroni, 1.300 Langos und 730 Baumstriezel wurden ausgegeben. Außerdem wurden 3.000 Tassen Kinderpunsch und 1.700 Tassen Glühwein ausgeschenkt, heißt es vom Familypark in einer Aussendung.

Die Betreiber kündigen für die Saison 2017 zwei neue Fahrattraktionen in der Themenwelt Bauernhof an. Die Saison startet am 1. April.

Link: