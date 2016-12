Asylheim-Messerattacke: Einweisung in Anstalt

Der 29-jährige Mann, der in einer Asylunterkunft im Südburgenland einen 26-Jährigen niedergestochen haben soll, wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das entschied ein Geschworenensenat am Dienstag in Eisenstadt.

Der Angeklagte wurde weiters wegen absichtlicher, schwerer Körperverletzung sowie Nötigung und Körperverletzung zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Als Milderungsgrund wurde die dem 29-Jährigen vom Gutachter attestierte Persönlichkeitsstörung berücksichtigt.

Erschwerend kam hinzu, dass es sich um ein Verbrechen sowie mehreren Vergehen handle. Die Einweisung erfolge aufgrund des Gutachtens, begründete Richterin Karin Lückl das Urteil. Die Verteidigung verzichtete auf Rechtsmittel, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

Messerstich im Mai

Der Angeklagte soll im Mai bei einem Streit unter Asylwerbern in einer südburgenländischen Asylunterkunft einem Landsmann mit dem Messer einen Stich in den Lungenunterlappen versetzt haben. Mehrere andere Asylwerber sollen zuvor versucht haben, den 29-Jährigen davon abzuhalten, wurden aber von diesem bedroht und erlitten teilweise Verletzungen.

Nachdem das Opfer sich in einem Zimmer verbarrikadieren konnte, drohte der mutmaßliche Täter, zur Frau des Opfers zu gehen und sich an dieser zu vergehen. Als der 26-Jährige die Tür öffnete, kam es zum lebensgefährlichen Stich.

Link: