Zu Fuß auf S31: Frau stirbt nach Unfall

Eine 30-jährige Frau aus Niederösterreich ist an den Folgen ihrer schweren Verletzungen nach einem Unfall auf der S31 gestorben. Sie war in der Vorwoche zu Fuß auf der Schnellstraße unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Die 30-jährige Niederösterreicherin war am 7. Dezember gegen 22.00 Uhr auf der Burgenland Schnellstraße (S31) auf der Zufahrtsrampe S589 im Bereich Stoob zu Fuß unterwegs. Dieses Straßenstrück ist für Fußgänger gesperrt, heißt es von der Polizei. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker aus Oberpullendorf konnte nicht schnell genug reagieren: Er erfasste die 30-Jährige mit seinem Auto, die Frau wurde schwer verletzt - mehr dazu in Frau in Straßengraben geschleudert.

Untersuchungen laufen

„Das Begehen einer Rampe, sowie auch der Schnellstraße oder einer Autobahn ist strengstens verboten. Warum die Frau dort unterwegs war, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch Gegenstand der Ermittlungen“, erklärt Polizeisprecher Helmut Greiner.

Die Niederösterreicherin wurde mit dem Notarztwagen in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. Nun ist sie ihren schweren Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Montag bekanntgab. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der bei dem Unfalllenker durchgeführte Alkotest verlief negativ. Nun werde untersucht, wie es zu diesem Unfall gekommen ist, die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermittle wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr, so Greiner.