Auffrischungskurse für Erste Hilfe

Erste Hilfe kann im Ernstfall Leben retten. Deshalb gibt es jetzt burgenlandweit kostenlose Erste-Hilfe-Auffrischungskurse. Die Kurse dauern jeweils acht Stunden und bieten einen Überblick über die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Für viele liegt der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon Jahre zurück. Deshalb ist es wichtig, dass das Wissen aufgefrischt wird, sagt Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

Schulung für 224 Teilnehmer

„In jedem der sieben Bezirke werden zwei Kurstermine im Ausmaß von je 8 Stunden für je 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeboten. Es können somit 224 Burgenländerinnen und Burgenländer im Sinne der Verkehrssicherheit geschult werden. Insgesamt werden für diese Aktion vom Land Burgenland 4.690 Euro zur Verfügung gestellt“, so Tschürtz.

Wenige am neuesten Stand der Dinge

Die Kurse werden vom Samariterbund und vom Roten Kreuz durchgeführt. Mehr als 70 Prozent der Österreicher trauen sich laut einer Umfrage zu, Erste Hilfe zu leisten. Doch die wenigsten sind am neuesten Stand der Dinge und wissen, wie man sich im Ernstfall richtig verhält, erklärt Wolfgang Dihanits vom Samariterbund. „Erste-Hilfe-Kurse waren einmal beim Führerschein und dann hat man sie nicht mehr gemacht. Es haben sich die Regeln, die Anwendungen, die Anleitungen massiv geändert. Genau das wollen wir wieder ins Bewusstsein rücken um somit neben dem Notruf, der ersten wichtigen Maßnahme, und dem Dasein, auch die lebensrettenden Maßnahmen richtig umzusetzen“, so Dihanits.

„Das Schlechteste ist, nichts zu machen.“

Für Thomas Wallner vom Roten Kreuz ist es auch wichtig, den Menschen die Angst vor der Benutzung der Defibrillatoren zu nehmen: „Es gibt im Land immer mehr Defibrillatoren an öffentlichen Plätzen. Defibrillation wird sehr oft mit Angst in Verbindung gebracht. Diese Angst wollen wir nehmen, in dem wir sagen, dass es nicht schwer ist, sondern einfach ist. Man soll sich trauen. Das Schlechteste ist, nichts zu machen“, Wallner vom Roten Kreuz.

Projekt läuft vorerst bis Anfang Februar 2017

Bei den Kursen handelt es sich um Erste-Hilfe-Kurse im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, nicht um Kurse für den Führerscheinerwerb. Alle Burgenländer mit einem Führerschein, mindestens der Klasse B, können teilnehmen. Das Projekt läuft vorerst bis Anfang Februar 2017, insgesamt 14 Kurstermine sind angesetzt. Die Anmeldung erfolgt via Internet oder telefonisch - direkt beim Roten Kreuz und beim Samariterbund.

Kurstermine:

Samariterbund

14.1.2017 Hornstein

8.1.2017 Draßburg

21.1.2017 Weppersdorf

28.1.2017 Strem

4.2.2017 Andau

Rotes Kreuz Burgenland

17.12.2016 Mattersburg

3.1.2017 Eisenstadt

7.1.2017 ObenvarUSZS

7.1.2017 Jennersdorf

14.1.2017 Rudersdorf

21.1.2017 Güssing

28.1.2017 Kohfidisch JRK-Haus

28.1.2017 Oberpullendorf

31.1.2017 Neusiedlam See

