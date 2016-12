Sternsinger: Rück- und Ausblick

Die Sternsinger bereiten sich schon auf ihren Einsatz im kommenden Jänner vor und ziehen Bilanz über die Aktion 2016. Traditionell kommen die Spenden der Entwicklungshilfe zugute, 2017 den Hilfsprojekten in Tansania.

Rechtsbeistand für Bauern denen Agrarkonzerne ihr Land streitig machen wollen, Beratung über verbesserte Anbaumethoden bei Bohnen, Kukuruz oder Süßkartoffeln, sowie über die richtige Lagerung der Ernte und die Herstellung von eigenem Saatgut - das sind nur einige Beispiele, wie die Spendengelder der bevorstehenden Sternsingeraktion in Tansania eingesetzt werden.

Insgesamt geht diesmal Spendengeld an über 500 Hilfsprojekte in 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel.

660.000 Euro im Burgenland „ersungen“

Heuer im Jänner haben an die 4.000 Sternsinger im Burgenland fast 660.000 Euro ersungen. Österreichweit sind sogar 16,6 Millionen Euro zusammengekommen. Seit dem Start der Sternsingeraktion im Jahr 1954 waren es mehr als 400 Millionen Euro. Durchschnittlich ersingt jedes Sternsinger-Kind 195 Euro - zwei Drittel von ihnen sind übrigens Mädchen.