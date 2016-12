Eingeklemmte Person bei Verkehrsunfall

In Neustift an der Lafnitz musste die Feuerwehr eine verletzte Person aus dem Fahrzeugwrack befreien. In Steinberg-Dörfl ist ein Auto gegen einen Baum geprallt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr im Ortsgebiet von Neustift an der Lafnitz (Bezirk Oberwart). Das Auto blieb auf dem Dach liegen und musste mit einem Kran geborgen werden. Die verletzte Person wurde mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr Neustift an der Lafnitz

Die L238 blieb für die Dauer der Aufräumungsarbeiten gesperrt, der Verkehr wurde lokal umgeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lafnitz, Neustift an der Lafnitz, Grafenschachen und Pinkafeld.

Auto gegen Baum in Steinberg-Dörfl

Ebenso einen Verkehrsunfall hat es Sonntagfrüh in Steinberg-Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) gegeben. Ein Pkw war gegen einen Baum geprallt. Eine Insassin war leicht verletzt und wurde mit den Notarztwagen des Roten Kreuzes ins Krankenhaus Oberpullendorf gebracht. Der zweite Insasse wurde nicht verletzt.