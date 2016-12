Kleines Plus beim Weihnachtsgeschäft

Der Handel ist mit dem Weihnachtsgeschäft heuer insgesamt zufrieden. Viele Geschäftsleute rechnen mit einem kleinen Plus gegenüber dem Vorjahr. Gekauft werden die Klassiker wie Sportartitel, Bekleidung, Bücher und Elektrogeräte.

Schon von Beginn des Advents an habe sich das Weihnachtsgeschäft gut entwickelt, sagt Andrea Gottweis, Spartenobfrau für den Handel in der Wirtschaftskammer und Textilhändlerin in Pinkafeld. Die Kunden werden heuer etwas mehr als im Vorjahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben, glaubt Gottweis: „Das hoffen wir schon. Es wird prognostiziert, dass durchschnittlich 360 Euro, also etwas mehr als in den letzten Jahren, pro Kunde ausgegeben werden. Das müsste natürlich auch ein Plus für den Handel insgesamt bedeuten.“

Buchhandel trotzt dem Internethandel

Caroline Drexler ist Buchhändlerin in Pinkafeld. Nach zögerlichem Beginn habe sich das Weihnachtsgeschäft nun gut entwickelt. Bücher werden trotz Internethandels immer noch gerne in der Buchhandlung gekauft: „Gerade vor Weihnachten wird gerne in die Buchhandlung gegangen um zu schmökern. Man hat ja im Internet auch die Angst, dass es nicht mehr rechtzeitig kommt.“

Sport: Kunden greifen zu hoher Qualität

Die Kunden achten heuer besonders auf die Qualität, sagt Mario Loidl, Filialleiter in einem Sportgeschäft: „Bei der Kundenfrequenz ist es gleichbleibend, aber es wird bei uns im Sporthandel hochwertiger gekauft, eher im hochpreisigen Segment. Das bringt auch eine positive Bilanz.“ Gute Stimmung also im Handel.