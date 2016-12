Discobusse reduzieren Alko-Unfälle

Eine aktuelle Analyse des Verkehrsklubs Österreich zeigt beim Anteil der Alko-Unfälle an Verkehrsunfällen große Unterschiede im Burgenland. Weiters sei die Zahl der Alko-Unfälle durch die Discobusse deutlich zurückgegangen.

Innerhalb des Burgenlands weist der Bezirk Güssing den niedrigsten Anteil der Unfälle mit alkoholisierten Lenkern auf, heißt es vom VCÖ. 5,6 Prozent der Verkehrsunfälle im Untersuchungszeitraum (2013 bis 1. Halbjahr 2016) waren hier Alko-Unfälle. Knapp dahinter folgt Eisenstadt mit 5,7 Prozent.

Höchsten Anteil im Bezirk Mattersburg

Den höchsten Anteil an Unfällen mit alkoholisierten Lenkern weist der Bezirk Mattersburg mit 8,2 Prozent auf, gefolgt vom Bezirk Oberwart mit 7,9 Prozent und dem Bezirk Jennersdorf mit 7,5 Prozent.

„Dont drink an drive“

Insgesamt hat es im betreffenden Zeitraum im Burgenland 193 Alko-Unfälle gegeben. 255 Personen wurden dabei verletzt. Eine Person ist ums Leben gekommen, und zwar im Bezirk Neusiedl am See. Insgesamt sei die Zahl der Alko-Unfälle in den vergangenen Jahren jedenfalls durch die Discobusse verringert worden, so der VCÖ. Die allgemeine Devise lautet weiter - auch jetzt in der Vorweihnachtszeit- „Dont drink an drive“.