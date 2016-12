Sportpool: Fest für Sportler & Sponsoren

Der Sportpool Burgenland ist seit 15 Jahren eines der wichtigsten Förderinstrumente im burgenländischen Sport. Sportler, Förderer und Vertreter der Politik feierten nun gemeinsam die Sportpool-Weihnachtsfeier.

Einmal nicht an Training, Wettkampf oder Bestzeiten denken, sondern feiern. Die Sportpool Weihnachtsfeier ist nicht nur eine der wenigen Gelegenheiten der Sportler, sich über Erfahrungen des ablaufenden jahres auszutauschen. Es ist auch die Gelegenheit, den Sponsoren Danke zu sagen.

„Es war von Anfang an total wichtig, weil in der Leichtathletik steckst du eigentlich nur eigene Mittel hinein. Und wenn du dann nur einen kleinen Beitrag als Unterstützung bekommst, nimmst du das dankend an“, sagt Leichtathletin Yvonne Zapfel. „Für mich ist das fast Existenzgrundlage, weil ohne diese Förderung könnte ich meine Sportart nicht ausüben. Und ich glaube, es geht jedem anderen auch so“, so Grasski-Ass Michael Stocker.

ORF

Geld aus der Wirtschaft

Die Gelder fürs Sponsoring kommen aus der Wirtschaft. Auch heuer wurde wieder tief in die Tasche gegriffen. Knapp 200.000 Euro stellten die Sponsoren zur Verfügung. Für viele eine Herzensangelegenheit.

„Durch Mundpropaganda bin ich animiert worden. Dadurch, dass ich selbst Sportler war, war es für mich wirklich ein Anliegen, dass einmal dabei bin“, sagt Autohändler Günter Buchreiter. „Als ich jung war, war ich selbst Sportler, ich habe es bis zum Landesmeister geschafft. Dann bin ich in die Wirtschaft gegangen, sehr erfolgreich geworden und dann war für mich klar, dass ich auch ein wenig unsere Sportler unterstützen möchte“, so Unternehmer Herbert Wagner.

ORF

Beitrag zu guten Rahmenbedingungen

Unter den Gästen waren auch Sportminister Hans Peter Doskozil und Landeshauptmann Hans Niessl, der auch Ehrenpräsident des Sportpools ist. Die Politik nehme sich aber in dieser Institution zurück. „Die burgenländischen Sportler sind heute so erfolgreich wie noch nie in der Geschichte des Burgenlandes. Sie erbringen großartige Leistungen, das ist ihr Erfolg. Aber man braucht gute Rahmenbedingungen. Und da hat der Sportpool doch einen wesentlichen Beitrag geleistet“, so Niessl.

„Wir schaffen es, dass das Geld auch richtig beim Sportler ankommt. Und das sieht man hier ganz eindrucksvoll“, so Doskozil. Eines gilt jedenfalls auch für das kommende Jahr: Für Burgenlands Sport ist der Sportpool fast schon unverzichtbar.