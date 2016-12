Einkaufen am Feiertag

Der heutige Feiertag Maria Empfängnis ist ein beliebter Einkaufstag. Seit dem Jahr 1995 dürfen Händler ihre Geschäfte am 8. Dezember offen halten. Und davon machen rund 70 Prozent der burgenländischen Geschäfte Gebrauch.

Der erste verkaufsoffene 8. Dezember wurde im Jahr 1995 noch etwas skeptisch aufgenommen. Nur drei von zehn Österreichern wollten damals einkaufen gehen. Inzwischen ist Mariä Empfängnis vor allem für die Einkaufszentren zu einem der wichtigsten Verkaufstage des Jahres geworden.

Auch viele Burgenländer nutzen den Feiertag, um Weihnachtsbesorgungen zu erledigen. Einkaufen am Feiertag ist vor allem in der Landeshauptstadt und in den Bezirksvororten möglich. Profitieren dürften auch heuer die Großen - etwa Shoppincenter und Einkaufszentren an den Stadträndern.

Feiertag als fünfter Einkaufssamstag

Dieser Tag sei so etwas wie ein fünfter Einkaufssamstag für den Handel, sagt Andrea Gottweis, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Burgenland. Sie rechnet mit einem Umsatz von rund zwei Millionen Euro, der dem burgenländischen Handel zugute kommt. Im Vorjahr war kein Ansturm auf die Geschäfte zu bemerken, dennoch war der 8. Dezember ein fixer Umsatzbringer im Weihnachtsgeschäft - mehr dazu in 8. Dezember: Einkaufszentren profitieren.

ORF

Mit korrekter, fairer Entlohnung

Seit 1995 kann in Österreich am katholischen Marienfeiertag eingekauft werden. Die Handesangestellten arbeiten auf freiwilliger Basis, dafür stehe ihnen eine korrekte, faire Entlohung zu, betont SPÖ-Arbeitsmarkt-Sprecher Robert Hergovich.

Das Feiertagsentgelt sei auf jeden Fall auszubezahlen, außerdem stehe allen Handelsangestellten, die am 8. Dezember gearbeitet haben, auch Ersatzfreizeit zu, sagt Hergovich. Bei Ungereimtheiten können sich Betroffene an die Beratungsstellen von Arbeiterkammer und ÖGB wenden.