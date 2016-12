PISA-Test: Keine Bundesländer-Ergebnisse

Im Rahmen der Ergebnisse der am Dienstag veröffentlichten PISA Studie wird es keine dezidierten Bundesländerergebnisse geben. Das sagt Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz auf Nachfrage des ORF Burgenland.

Als „insgesamt kein zufriedenstellendes Ergebnis“ hat Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) das Resultat des PISA-Tests für Österreich bezeichnet. Sowohl in Mathematik als auch in Naturwissenschaft und Lesen sei die Risikogruppe der 15- und 16-jährigen Schüler zu groß und die Spitzengruppe zu klein - mehr dazu in Enttäuschung nach PISA-Ergebnissen.

Die Auswertungen werden - mit Ausnahme von Oberösterreich - auf kein einziges Bundesland herunterbrochen. Er wisse lediglich, dass auch im Burgenland einige wenige Schüler getestet worden seien. Wieviele es waren und um welche Schulen es sich handelt, darüber sei er nicht informiert, so Heinz Josef Zitz gegenüber dem ORF Burgenland.