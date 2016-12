Ansturm auf Thermen am Wochenende

Am verlängerten Wochenende erhoffen sich die Betreiber der heimischen Thermen einen regelrechten Ansturm. Nicht nur das Wetter, sondern auch die derzeit unsichere Lage in manchen Urlaubsgebieten spielt den Thermen in die Hände.

In den Hotels der burgenländischen Thermen gibt es für das verlängerte Wochenende entweder gar nicht oder nur mehr vereinzelt freie Zimmer. Auch bei den Tagesgästen rechnet man mit einer guten Auslastung. Für die Thermen- und Hotelbetreiber fällt der Feiertag heuer ideal, die Zimmer sind schon seit Wochen ausgebucht.

ORF

„In Stegersbach werden über 1200 Menschen zu Gast sein. Die Hotels rund um Stegersbach sind alle voll. Wir lieben diese Fenstertage, weil da einfach immer alle Hotels voll sind“, meinte etwa Hotelier Johann Haberl aus Stegersbach (Bezirk Güssing).

Sicheres Burgenland attraktiv für Gäste

Für die burgenländischen Thermen war das heurige Jahr ein großer Erfolg, die Bilanzen fallen überaus positiv aus. Ein Grund dafür sei laut Haberl die unsichere Lage im Ausland. „Durch die internationalen Probleme sind die Österreicher heuer eher dazu geneigt, in Österreich zu bleiben“, sagte Haberl.

Das gelte auch für ausländische Touristen: „Auch die Gäste aus den umliegenden Länder kommen nach Österreich, weil es ganz einfach sicher ist. Die Sicherheit spielt im Tourismus eine maßgebliche Rolle, und da sind wir im Burgenland einfach sehr gut aufgestellt“, so der Hotelier. Durch die Thermen wird das Burgenland immer mehr zur Ganzjahresdestination. Rund ein Drittel der gesamten Übernachtungen findet mittlerweile in den Wintermonaten statt.