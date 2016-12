Preis für „Wrestling goes School“

Das Projekt „Wrestling Goes School“ des Ringer-Trainers Mario Schindler aus Mörbisch wurde beim Wettbewerb „Integrationspreis Sport 2016“ ausgezeichnet. Im Mittelpunkt steht dabei das Motto „Ringen statt Raufen“.

Der Österreichische Integrationsfonds zeichnet in Kooperation mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA), dem Sportministerium und der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) nachhaltige und innovative Projekte im Bereich Sport aus, die die Integration von Migrant/innen in die österreichische Gesellschaft fördern.

Beim Projekt „Wrestling goes School“ wird Ringen als Alternativsport zur Integration und Gewaltprävention an sechs Volksschulen im Bezirk Eisenstadt angeboten - mehr dazu in Ringen um Nachwuchs.

Wrestling goes School

1.000 Euro für Ringer-Projekt

„Wrestling goes School“ wurde mit dem dritten Preis mit einer Dotation von 1.000 Euro ausgezeichnet. Mehr als 100 Projekte wurden eingereicht, zwölf davon von Integrationsminister Sebastian Kurz und Sportminister Hans Peter Doskozil prämiert.