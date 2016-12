Zucchero & Cullum: Stars im Park

Jamie Cullum, Zucchero und Uriah Heep werden im Juli den Eisenstädter Schlosspark beschallen. Konzertveranstalter Ewald Tatar präsenierte das Line Up der „Nova Jazz und Blues Night“ und der „Lovely Days“.

Zwei Festivaltage mit Jazz und Funk, Pop und Rock warten zum zweiten Mal auf dem Gelände hinter Schloss Esterhazy auf insgesamt 15.000 Besucherinnen und Besucher. Premiere war im vergangenen Sommer - mehr dazu in Blues & Jazz im Schlosspark. Am 7. Juli des kommenden Jahres treten bei der „Nova Jazz and Blues Night“ Saxophonist Kamasi Washington auf, Kollegin Candy Dulfer, dem Funk verpflichtet, die Zawinul Legacy Band und der international gefeierte Singer-Songwriter Jamie Cullum.

ORF

„Ich sehe ihn als Rock’n’Roller des Jazz. Er sitzt nicht nur am Flügel - er ist Pianist und Sänger - sondern er arbeitet wirklich schwer. Er hüpft und springt herum. Da erwartet uns schon ein tolles Konzert“, sagt Konzertveranstalter Ewald Tatar.

Superstars Zucchero und Uriah Heep

Tatar wartet noch auf die Zusage eines Headliners für die Nova Jazz und Blues Night. Auch für den nächsten Tag, den 8. Juli, erhofft er sich noch das „Ja“ eines großen Namens. Obwohl auch jetzt schon bei den „Lovely Days“ klingende Namen auf dem Line Up stehen: der italienische Superstar Zucchero, die Hardrock Urgesteincombo Uriah Heep oder Kris Kristofferson.

„Legendäre Nummern wie ‚Mee and Bobby McGee‘ stammen aus seiner Feder und haben ihn weltberühmt gemacht. Er wird solo am Nachmittag spielen, was ich toll finde, weil das gut hineinpasst. Er wird mit seiner Akustikgitarre auf Lagerfeuerromantik machen“, erklärt Tatar.

ORF

Und auch nach 2017 werden Esterhazy und Ewald Tatar zusammenarbeiten. Die Kooperatio wurde mit einem Vertrag für weitere drei Jahre fixiert.