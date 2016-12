Sicher & barrierefrei: Bahnhof Baumgarten

In Baumgarten (Bezirk Mattersburg) wurde der modernisierte Bahnhof mit dem verlängerten Bahnsteig eröffnet. Damit können mit Fahrplanwechsel am 11. Dezember wieder alle Züge im Bahnhof „Baumgarten-Schattendorf“ anhalten.

Im Bahnhof Baumgarten-Schattendorf wurden 1,5 Millionen Euro investiert. Ein neuer, teilweise überdachter Mittelbahnsteig wurde errichtet, Gleise und Weichen sowie Oberleitungen wurden neu verlegt und auch die Sicherungsanlagen wurden bereits teilweise modernisiert.

„Das war ein Abschluss des gesamten Investitionsprogrammes auf der Raaberbahnstrecke. Wir haben ja alle Stationen und Haltestellen ertüchtigt auf barrierefreie Bahnsteige“, betont der stellvertretende Generaldirektor der Raab-Ödenburg-Ebenfurther Eisenbahn, Csaba Szekely betont.

Neuer Name als „Wiedergutmachung“

Darüber hinaus ermöglicht der neue, verlängerte und erhöhte Mittelbahnsteig, dass ab Fahrplanwechsel am 11. Dezember nun wieder alle Züge in Baumgarten anhalten. Seit einer Fahrplanänderung vor drei Jahren war es unter der Woche in Baumgarten ja nur an Vormittagen möglich, in Richtung Wien zu fahren und an Nachmittagen aus Wien anzureisen, beziehungsweise Richtung Deutschkreutz zu fahren.

Dass der Bahnhof Baumgarten auch viele Fahrgäste aus Schattendorf anzieht, werde mit der Umbenennung des Bahnhofes in „Baumgarten-Schattendorf“ zum Ausdruck gebracht, sagt Szekely. „Wir wollten da schon ein Zeichen setzen, weil wir diese beiden Gemeinden in den letzten Jahren durch das zwanghafte Durchfahren einiger Züge benachteiligt haben. Es ist eine Wiedergutmachung.“

Die Raaberbahn hat seit 2008 all ihre Bahnhöfe modernisiert. Bis zum nächsten Jahr werden jetzt noch die Sicherungs- und Signalanlagen erneuert.