Kulturbetriebe des Landes neu organisiert

Schlankere Strukturen und Einsparungen in der Verwaltung sind das Ziel einer Neuorganisation beim Kulturangebot des Landes. Ein neues Unternehmen, die Kulturbetriebe Burgenland GmbH, wird ab 2017 vorerst zehn burgenländische Museen, Galerien und Spielstätten koordinieren.

Eine Muttergesellschaft, die Kultur Service Burgenland GmbH (KSB) kümmert sich, wie bisher, um Marketing, Vertrieb und den Kartenverkauf. Mit Jahresbeginn untersteht ihr eine gemeinnützige Tochtergesellschaft, die Kulturbetriebe Burgenland GmbH (KBB). Sie vereint das Landesmuseum, die Landesgalerien, Haydn- und Liszthaus sowie die Kulturzentren und das Lisztzentrum Raiding.

Teil der Verwaltungsreform

Die Konkurrenz in Österreich werde größer, die Angebote würden besser, die Werbung habe sich verändert: „Es ist schwieriger, in diesem Umfeld zu bestehen“, begründete Bieler die geplanten Maßnahmen, die auch Teil der von der rot-blauen Koalition unternommenen Verwaltungsreform seien.

ORF

Geschäftsführer der neuen Kulturbetriebe Burgenland wird Wolfgang Kuzmits sein, er leitet auch die Dachgesellschaft Kulturservice Burgenland: „Wir führen jetzt neue Systeme im Bereich Personal ein, neue Systeme im Bereich Rechnungswesen ein - das erleichtert einfach das Leben, wenn man Dinge nur einmal machen muss.“

Ähnliches für Festspiele geplant

In einem nächsten Schritt sollen auch die Haydnfestspiele, das Lisztfestival, die Seefestspiele Mörbisch und die Schloss-Spiele Kobersdorf aus ihrer Vereinsstruktur gelöst werden und in eine gemeinnützige GmbH überführt werden. Aus ursprünglich sieben Gesellschaften sollen am Ende drei werden. Alle Unternehmen sind Teil der Landesholding Burgenland.