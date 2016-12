Reaktionen aus dem Burgenland

In einer ersten Reaktion zur Bundespräsidentenstichwahl sagte FPÖ-Chef und Landeshauptmannstellverter Johann Tschürtz, dass man das Ergebnis hinnehmen müsse. Die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, zeigte sich sehr erfreut.

Norbert Hofer bleibe somit dem Burgenland erhalten, so Tschürtz. „Es gefällt mir, dass im Burgenland die Stimmen für Norbert Hofer stabil sind, das ist auch sehr begrüßenswert“. Die ganze Nation einschließlich aller Parteien habe gegen Hofer mobil gemacht, da könne man schon erahnen, warum die Wahl so ausgegangen sei, sagte Tschürtz.

Petrik: „Historischer Tag“

Sie sei sehr erfreut, sagte die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik. Das sei wirklich ein historischer Tag für Österreich und es sei wirklich gut für das Land. Dass man jetzt erstmals einen Bundespräsident habe, der erstmals nicht aus einer der großen Traditionsparteien komme, sei ein gutes Stück in die richtige Richtung.

Im Burgenland seien in den letzten Wochen viele Menschen über alle Parteigrenzen hinaus auf die Straße gegangen, um Leute zum Wählen zu mobilisieren. Ein Stück weit dürfte das schon Erfolg gehabt haben, so Petrik. In manchen Ortschaften sei man aber auch auf ganz massiven Widerstand gestoßen, da sei die demokratische Reife noch nicht gar so gegeben.

Niessl: „Gräben wieder schließen“

Der burgenländische SPÖ-Chef Landeshauptmann Hans Niessl gratuliert Alexander Van der Bellen zum Wahlsieg. „Van der Bellen muss jetzt rasch ein Bundespräsident aller Österreicherinnen und Österreicher werden“, so Niessl. Er erwarte sich vom neuen Bundespräsidenten, dass er der Würde des Amtes angemessen agiert und die Stabilität der Republik in das Zentrum seiner Tätigkeit stelle, so Niessl.

"Ich glaube auch, dass beide Kandidaten, ausgenommen im Wahlkampffinale, relativ fair miteinander umgegangen sind. Die Polarisierung, die von außen gekommen ist, hat diesem Wahlkampf und auch der Politik nicht gut getan. Es ist deswegen notwendig, diese Polarisierung zu beenden und die aufgebrochenen Gräben wieder zu schließen“, so Niessl.

Steiner: „Nicht überraschend“

Das Ergebnis komme für ihn nicht ganz so überraschend, sagte Burgenlands ÖVP-Chef Thomas Steiner. Er habe schon in den letzten Wochen bei Gesprächen mit den Leuten das Gefühl gehabt, dass die Wahlanfechtung der FPÖ nicht so gut angekommen sei, weil ja bei der letzten Stichwahl inhaltlich keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden seien.

Das Ergebnis sei zu akzeptieren und er hoffe, dass der neue Bundespräsident Österreich gut repräsentieren werde, dass er nach innen hin die wichtige Aufgabe übernehme, die Gesellschaft zu einen und nicht zu spalten und er hoffe, dass der neue Bundespräsident bei der nächsten Nationalratswahl Mehrheiten zur Kenntnis nehme, die im Nationalrat entstünden, wenn es dann um die Bildung der Bundesregierung gehe, so Steiner.

