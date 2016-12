Desolate Fahrzeuge aus Verkehr gezogen

Bei einer Schwerpunktaktion auf der Ostautobahn (A4) beim Grenzübergang Nickelsdorf sind am Samstag gleich mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen worden, darunter auch mit Passagieren besetzte Autobusse.

54 Fahrzuege darunter 20 Autobusse wurden überprüft. Die Bilanz: 212 Anzeigen wegen technischer Mängel, 20 Kennzeichenabnahmen (acht davon bei Autobussen), Untersagung der Weiterfahrt in 24 Fällen.

So wurde etwa ein mit 55 Studenten besetzter Autobus aus der Ukraine auf dem Weg von Wien in Richtung Budapest aufgrund eines durchgerosteten Rahmens gestoppt. Die Kennzeichen wurden abgenommen. Die Weiterfahrt zum Christkindlmarkt nach Wien untersagt wurde auch einem ungarischen Reisebus mit 50 Passagieren „aufgrund siebenfacher gefährlichster Mängel“, so die Polizei.

Landespolizeidirektion Burgenland

Landespolizeidirektion

Bei einem leeren Pferdetransportanhänger hatte sich während der Fahrt von Budapest in Richtung Deutschland ein Rad gelöst. Kennzeichenabnahmen - auch vom Zugfahrzeug - waren die Folge. Zudem wurden in neun ausländischen Fahrzeugen illegale Personentransporte registriert.

An der Schwerpunktaktion waren 16 Beamte der Landesverkehrsabteilung Eisenstadt und sechs weitere der Autobahnpolizeiinspektionen Oberwart bzw. Potzneusiedl beteiligt.