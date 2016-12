Kickboxerin Nicole Trimmel hüllenlos

Sie ist als Sportlerin erfolgreich und scheut auch nicht davor zurück ihren durchtrainierten Körper zu zeigen: Kickboxerin Nicole Trimmel präsentierte jetzt ihren neuen Kalender für Fans und Sponsoren.

Trimmel erntete am Donnerstagabend bei der Präsentation in Purbach bewundernde Pfiffe und begeisterten Applaus: Zwölfmal kann man die frischgebackene Kickbox-Europameisterin und mehrfache Weltmeisterin in ihrem neuen Kalender bewundern. Fotografiert wurde die Osliperin von Wolfgang Prummer.

Trimmel nutzte den Abend auch, um ihren jüngsten Europameisterschaftstitel zu feiern. Noch steht nicht fest, ob die erfolgreiche Sportlerin ihre Karriere fortsetzen wird. Doch Vieles deutet auf das Weitermachen hin: Schließlich ist ihr Traum ein großer Kampf im Burgenland.