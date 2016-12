Schüler machen Praxis im Outlet Center

Das Designer Outlet Parndorf und die Handelsschule Neusiedl am See wollen künftig stärker miteinander kooperieren. Es geht dabei um Praxisplätze für die Schüler, aber auch um künftige Jobs im Outlet.

Rund 100 Schüler aus dem ganzen Bezirk besuchen derzeit die Handelsschule in Neusiedl am See. Sie benötigen für ihre Ausbildung auch Praxis im Ausmaß von 150 Stunden während der dreijährigen Ausbildung.

Praxistage und Tipps für Ausbildung

Das Outlet in Parndorf biete nun in einer Kooperation Praxistage an, sagte die Direktorin der Handelsschule Beata Sämann-Takacs. Das Outlet organisiere mit den Shop-Leitern, mit verschiedenen Markenfirmen einen oder mehrere Praxistage oder in den Ferien sogar eine längere Periode. Andererseits wolle man, dass das Outlet Center in die Schule komme und hier in die Ausbildung von der Praxisseite her eingreife, so Sämann-Takacs.

ORF

Das Outlet Center Parndorf bietet heute 1.500 Arbeitsplätze im Handel. Mit der Erweiterung des Outlets kommen im nächsten Jahr 300 neue Jobs dazu, sagte Center-Manager Mario Schwann. Man suche Verkäufer, Teamleiter, Shop-Manager und Dekorateure. Vielleicht gebe es aber auch Interesse an Logistik und Warenmanagement-Themen.

ORF

Jobs vor der Haustür

Durch die Kooperation zwischen der Handelsschule und dem Outlet fänden Schüler direkt vor der Haustüre qualifizierte Arbeitsplätze und das schon während der Ausbildungszeit, sagte Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz. Handel bedeute ja nicht nur verkaufen, sondern Handel bedeute auch Manager zu sein. Zum Anfang werden 20 Schüler mit einem Praktikum beginnen.