Polizei fasst Treibstoffdieb

Die Polizei hat einen Treibstoffdieb gefasst, der schon seit Monaten im Bezirk Neusiedl am See aktiv war. Er zapfte immer wieder Sprit aus Fahrzeugtanks ab und stahl auch Kennzeichen.

Erst in der vergangenen Woche bohrten unbekannte Täter in Illmitz, Halbturn und Podersdorf am See wieder bei sechs Autos Treibstofftanks an und zapften danach den Inhalt ab. Außerdem stahlen sie von einem Auto die Kennzeichen. Am Donnerstag ging der Täter der Polizei in die Falle. Der 38-jährige Slowake war in Niederösterreich in der Nähe von Hainburg unterwegs. In Illmitz gestohlene Nummerntafeln verrieten ihn.

Werkzeug im Auto gefunden

Bei der Durchsuchung seines Wagens entdeckten die Mitarbeiter der Kriminaldienstgruppe Neusiedl am See einen Akku-Bohrer, der unter dem Fahrersitz versteckt war und einen weiteren Bohrer, der in der Mittelkonsole steckte. Es dürfte es sich dabei um das Tatwerkzeug handeln. Die Polizisten fanden auch zwei kleinere Kanister, einen Kübel und einen Trichter. Der Slowake wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.