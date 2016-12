Sturm wirft Mauer und Bäume um

In der vergangen Nacht hat Sturm vor allem im Nordburgenland Schäden verursacht. Der starke Wind fällte Bäume, warf eine Mauer um und deckte Dächer ab. Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Feuerwehren mussten in den Bezirken Eisenstadt, Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See zu einigen Einsätzen ausrücken. In Trausdorf stürzte sogar eine Mauer um, auch das Dach eines Carports wurde beschädigt. Zwischen Zurndorf und Deutsch Jahrndorf musste die L203 wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden.

ORF/Miriam Machtinger

Verletzt wurde bei dem Sturm niemand. In Eisenstadt blieb am Freitagvormittag aus Sicherheitsgründen der Christkindlmarkt. Der starke Wind wird voraussichtlich erst am Freitagnachmittag abflauen.