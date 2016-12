Sicher nach Hause von der Weihnachtsfeier

Bei Weihnachtsfeiern fließt oft reichlich Alkohol und nicht wenige setzen sich nach einer Weihnachtsfeier betrunken hinters Lenkrad. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) macht deshalb mit einer Plakataktion gegen Alkohol am Steuer aufmerksam.

„Lustig, lustig tralalalala … heute bleibt mein Auto da!“ - dieser Slogan wird in den kommenden Wochen auf fast 2.500 Plakaten im Burgenland zu lesen sein. Diese Plakate wurden vom KFV an burgenländische Unternehmen verteilt. Ziel ist, an das Verantwortungsbewusstsein von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu appellieren und sie daran zu erinnern, dass es besser ist, das Auto am Tag der Weihnachtsfeier besser daheim stehen zu lassen.

Heimfahrdienste organisieren

Unter Alkoholeinfluss steigt das Unfallrisiko um ein Vielfaches: Bei 0,5 Promille ist die Unfallgefahr bereits doppelt so hoch, mit 0,8 Promille ist das Unfallrisiko sogar fünfmal höher als nüchtern, heißt es vom KFV. Das KFV empfiehlt Firmen schon im Vorfeld der Weihnachtsfeier für ein sicheres Heimkommen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sorgen, indem Bus- oder Taxidienste beauftragt werden.

46. Alko-Unfälle im Burgenland

Laut KFV-Unfallstatistik war 2015 jeder 17. Verkehrstote in Österreich Opfer eines Alkoholunfalles. Im Burgenland passierten 46 Alko-Unfälle, ein Mensch wurde dabei getötet. Bei Alko-Unfällen würden oft Unschuldige zum Opfer, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren, heißt es vom KFV.

