Hochsaison für Paketdienste

In den Wochen vor Weihnachten haben Post und Paketdienste Hochbetrieb. Vor allem der Onlinehandel beschert den Zustellern kräftige Umsatzuwächse.

Im Burgenland wurden im Vorjahr alleine von der Post AG 3,5 Millionen Pakete zugestellt. Das Weihnachtsgeschäft bahne sich schon ab Oktober an, so richtig spürbar sei es dann ab dem 10. Dezember, sagt Alexandra Schriefl von der Postfiliale in Eisenstadt.

Aber auch andere Paketdienste profitieren in der Vorweihnachtszeit vom Geschäft mit den Geschenken. Mail Boxes Etc. rechnet im Dezember mit dem zwei- bis dreifachen Volumen beim Paketversand, sagt Inhaber Manfred Roth. Mail Boxes Etc. habe primär Firmen als Kunden, aber auch immer mehr Private, so Roth.

Paketdienst in der Apotheke

Seit heuer macht DHL der Post auch in kleinen Gemeinden Konkurrenz und zwar mit Partnern. In Baumgarten im Bezirk Mattersburg ist etwa die Apotheke ein DHL-Partner. Man kann dort nicht nur Pakete abholen, sondern auch aufgeben.

ORF

Dafür müsse man sich bei DHL online registrieren, die Größe des Paketes angeben und mit Kreditkarte bezahlen, erklärt Alexandra Lendl-Tesar von der Apotheke Baumgarten. Zum Schluss gibt es einen Strichcode. Den müsse man ausdrucken und aufs Paket kleben und dann könne man es in der Apotheke aufgeben, so Lendl-Tesar.

Nicht zu lange Zeit lassen

Bei allen drei Paketdiensten sollte das Paket spätestens am 21. Dezember aufgegeben werden, damit es noch rechtzeitig bis zum Heiligen Abend in Österreich ankommt. Wird EU-weit oder nach Übersee verschickt, sollte man die Pakete bei der Post bereits Anfang Dezember aufgeben, es sei denn man verschickt Express. Bei den anderen Anbietern sollte man etwa vier bis sechs Tage vor Weihnachten sein Expresspaket abschicken.