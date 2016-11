„Killer-Hunde“ ausgeforscht

Die Polizei hat am Mittwoch den Besitzer jener beiden Rottweiler ausgeforscht, die Mitte November eine Mischlingshündin auf einem Feldweg bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zu Tode gebissen haben. Die Hunde wurden dem Besitzer abgenommen.

Man sei Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen und habe eine sogenannte Nachschau in einem Haus in Siegendorf gemacht und sei dort auf die Rottweiler gestoßen, so Polizeisprecher Wolfgang Bachkönig. Bei dieser Nachschau waren Polizei, Amtstierarzt und Vertreter der Bezirkshauptmannschaft dabei.

ORF

Die Hunde seien nicht artgerecht gehalten worden und das Gelände sei nicht ausreichende gesichert gewesen, sodass die Hunde jederzeit ausreißen konnten, so Bachkönig. Die Tiere wurden dem Besitzer abgenommen und ins nahe gelegene Tierschutzhaus Sonnenhof gebracht, aus dem auch die Mischlingshündin stammte, die von den Rottweilern zuvor zu Tode gebissen worden war - mehr dazu in Suche nach „Killer-Hunden“ in Siegendorf. Den 53-jährigen Besitzer der Rottweiler erwartet eine Anzeige.