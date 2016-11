See-Allee in Neusiedl gerodet

In Neusiedl am See mussten die Bäume entlang der Seepromenade gerodet werden. Grund dafür ist ein hartnäckiger Schädling, der den Weiden über die Jahre enorm zugesetzt hat. Im Frühjahr sollen neue Bäume gepflanzt werden.

Mehr als zwölf Jahre lang spendeten die 67 Weiden entlang der Seepromenade in Neusiedl am See Besuchern Schatten. Nun müssen sie zu Hackschnitzel verarbeitet werden, denn die Bäume sind massiv vom Moschusbockkäfer, einem Schädling der sich durch den Stamm und die Äste frisst, befallen.

Eine Rodung sei die einzige Möglichkeit das Problem vorerst in den Griff zu bekommen. Garantie, dass der Schädling wieder komme, sei das trotzdem keine, meint der Geschäftsführer der Freizeitbetriebe Neusiedl am See, Georg Glerton.

Im Frühjahr sollen neuen Bäume gepflanzt werden, welche Art stehe noch nicht fest, so Glerton. Er werden aber höchst wahrscheinlich wieder Weiden werden. Das Neubepflanzen kostet je nach Art, Alter und Größe der Bäume zwischen 10.000 und 15.000 Euro, dazu kommen rund 2.000 Euro für die Rodungsarbeiten.