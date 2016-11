Tödlicher Unfall auf Bahnübergang

Ein 46-Jähriger hatte in der Nacht auf Dienstag mit seinem Auto gegen 22.48 Uhr nur mit einer Ampel gesicherte Bahngleise in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt Umgebung) überquert und laut Polizei vermutlich das Rotlicht übersehen

Der Wagen wurde vom Zug erfasst, der Mann verstarb an der Unfallstelle. Das Unglück ereignete sich zwischen Steinbrunn und Hornstein. Eine sofort eingeleitete Notbremsung des Lokführers konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Zug selbst wurde niemand verletzt.

Notarzt konnte nur noch Tod feststellen

Ein sofort herbeigerufener Notarzt konnte bei dem Steinbrunner stammenden Mann nur noch den Tod feststellen, hieß es von der Landespolizeidirektion Burgenland Dienstagfrüh. Neben Rettung, Polizei und Feuerwehr war laut Landessicherheitszentrale auch ein Kriseninterventionsteam ausgerückt.

