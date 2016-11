Turbokreisverkehr eröffnet

Nach vier Monaten Bauzeit ist der „Turbokreisverkehr“ bei der Siegendorfer Zuckerfabrik fertig. Es handelt sich um einen zweispurigen Kreisverkehr samt einer Ampelanlage. Am Freitag werden alle Spuren für den Verkehr freigegeben.

Der Kreisverkehr in Siegendorf liegt an der Hauptverkehrsader Richtung Sopron. Im Laufe der Zeit ist das Verkehrsaufkommen immer größer geworden und besonders zu Stoßzeiten stand der Verkehr oft still.

Zwei Spuren für mehr Kapazität

Mit dem Verkehrschaos soll nun Schluss sein, sagt Straßenbaulandesrat Helmut Bieler (SPÖ). „Hier gibt es derartig große Verkehrsmengen, 28.000 Fahrzeuge pro Tag, sodass es notwendig war hier eine moderne Lösung zu suchen. Das ist durch diesen zweispurigen Kreisverkehr mit Ampelanlage gegeben. Damit können wir 20-25 Prozent mehr Kapazität abwickeln und dadurch auch die Durchflussgeschwindigkeit erhöhen“, so Bieler.

Ampeln für den Anrainerverkehr

Der Kreisverkehr hat auch Ampeln. Die sollen dafür sorgen, dass der Anrainerverkehr aus Zagersdorf und Siegendorf leichter in den Kreisverkehr einfließen kann, sagt Baudirektor Wolfgang Heckenast. „Es ist sehr viel Herzblut seitens der Baudirektion in dieses Projekt gelegt worden, um positiv für die Anrainergemeinden, für die Pendler und für alle Verkehrsteilnehmer ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir haben mit einer Bodenmarkierung, mit einer Wegweisung dafür gesorgt, dass der aufmerksame Verkehrsteilnehmer den richtigen Weg findet“, so Heckenast.

Die Kosten für den Turbokreisverkehr betragen 2,5 Millionen Euro. Außerdem soll neben dem Turbokreisverkehr ein Einkaufszentrum entstehen, eine eigene Ausfahrt wurde gebaut.