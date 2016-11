Neues Festival „Herbstgold“

„Herbstgold“ heißt das neue Festival, das im September 2017 anstelle der internationalen Haydntage Musikfans ins Schloss Esterhazy in Eisenstadt locken soll. Das Programm wurde am Montag präsentiert.

Weil der Vertrag über die Nutzung des Schlosses zwischen dem Land Burgenland und Esterhazy nicht verlängert wurde, mutieren die Haydntage 2017 nach 28 Saisonen zu „HaydnLandTagen“ und führen von Ende August bis Anfang September von Wien über Eisenstadt bis ins ungarische Fertöd.

ORF

Der ganze Eisenstädter Schlossbezirk wird dann von Esterhazy selbst zwischen 6. und 16. September mit dem Festival „Herbstgold“ bespielt, kündigt Generaldirektor Stefan Ottrubay an. „Die Klassik wird in einen breiteren Rahmen gestellt: eine Öffnung gegenüber der jüngeren Generation, die sogenannte Musikvermittlung, und auch die Öffnung in der Bevölkerung, der Stadt gegenüber. Es soll eine Festivalstimmung aufkommen“, so Ottrubay.

Haydn im Zentrum des Festivals

Dazu gibt es beispielsweise das Kulinarikfest Pan o´Gusto in der Orangerie, einen Quartettmarathon mit vier Ensembles im gesamten Schloss und Meisterkurse für den musikalischen Nachwuchs. Haydn soll aber weiterhin im Zentrum stehen, mit Bezügen bis in die Gegenwart, sagt der künstlerische Leiter von „Herbstgold“, Andreas Richter. „Wir sind auf das Thema Revolutionen, bewusst im Plural, gekommen, weil Haydn war ein Revolutionär in seiner Art Musik zu komponieren und Musik in seiner Zeit entscheidend zu verändern. Und er hat in der Zeit der Französischen Revolution gelebt und die meiste Musik Haydns, die wir diesmal im Programm haben, ist aus dieser Revolutionszeit. Aber es gibt auch andere Musik, die sich darauf bezieht, von Zeitgenossen, wie Beethoven, Schubert“, so Richter.

Jazz, Balkan- und Romamusik ergänzen Programm

Das Residenzorchester von „Herbstgold“ ist die Haydn-Philharmonie. Das Orchester wird nicht nur unter seinem Leiter Nicolas Altstaedt, sondern auch unter dem Pianisten Alexander Lonquich und dem Oboisten Francois Leleux musizieren. Auch das Radiosymphonieorchester unter Cornelius Meister gastiert in Eisenstadt, genauso wie der Tenor Ian Bostridge. Ergänzt wird das „Herbstgold“-Festival durch Angebote von Jazz, Balkan- und Romamusik.