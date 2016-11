Seeadler-Nachwuchs blieb heuer aus

Im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel gab es heuer keinen Nachwuchs bei den Seeadlern. Experten suchen nun nach den Gründen und einer Erklärung dafür. Ein Hintergrund könnte ein Kampf um die Rangordnung sein.

2003 wurde erstmals ein brütendes Seeadler Paar im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel gesichtet. Die seltenen Greifvögel bevorzugen große Gewässer und ernähren sich vorzugsweise von Fischen und Wasservögeln. In Österreich sind sie außerdem noch im Waldvierte, entlang von Donau, March und Thaya sowie eben im Seewinkel zu finden. In den vergangenen 13 Jahren sind dort insgesamt 18 Seeadler-Junge geschlüpft. Heuer blieben die Horste aber leer.

ORF

Kampf um Horst

Nationalparkdirektor Kurt Kirchberger hat dafür eine Erklärung. „Es ist nach der Eiablage in der ersten Brutphase zu Rangordnungskämpfen zwischen zwei Seeadler-Paaren gekommen. Beide wollten den Horst besetzen, und da sind die Eier gebrochen. Und damit ist einfach für dieses Jahr die Brut vorbei“, so Kirchberger.

Unterstützung vom WWF

Die Naturschutz-Organisation WWF unterstützt seit Jahren die Rückkehr der Seeadler nach Österreich. Jungvögel werden beispielsweise mit einem Sender ausgestattet, um ihr Verhalten und ihren Aktionsradius aufzuzeichnen und auszuwerten. Im vergangenen Winter haben diesen Aufzeichnungen zufolge 188 Seeadler in Österreich Station gemacht, darunter auch 25 Brutpaare.