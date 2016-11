„Hakuma“: Lifestyle zum Trinken

Mit dem Getränk „Hakuma“ sind zwei Burgenländer und ein Niederösterreicher auf dem Markt. Die 25-Jährigen haben ihr Erspartes in ihr Startup investiert und verfolgen nun mit dem Lifestyle-Drink ihren Traum, die Welt zu verbessern.

Das Getränk besteht aus Matcha-Tee, Mango, Zitrone, Ingwer und Baobab, den Früchten des afrikanischen Affenbrotbaums. Alle Zutaten sind biologisch. Für Hakuma stehen drei junge Männer: Sebastian Podesser aus Eisenstadt, Maximilian Mariel aus Wulkaprodersdorf und Christian Koder aus Niederösterreich.

Ihm kam die Idee zu Hakuma ganz zufällig bei einem Spaziergang. „Ich bin auf dem Naschmarkt in einen kleinen Laden gegangen, wo es frisch zubereitete grüne Getränke gegeben hat. Und da hat bei mir der Blitz eingeschlagen“, so der Jungunternehmer.

Matcha-Tee aus Japan

Einer der Hauptbestandteile ist Matcha, ein spezieller Grüntee, der Vitamine und Antioxidanzien enthält. Die drei 25-jährigen Unternehmer importieren Matcha selbst. Dafür reisten sie drei Wochen lang durch Japan, um die Kultur kennenzulernen und Teeproduzenten kennenzulernen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen: Der Tee musste „bio“ sein.

„Pleite, aber glücklich wie nie“

Das Startkapital haben die drei selbst aufgestellt. Beteiligungen sind geplant. „Man macht das eigentlich nicht wegen Geld, sondern weil man eine gute Zeit hat, weil wir einen wahnsinnigen Spaß in unserer Runde haben. Das steht dann eher im Vordergrund Das Geld rückt ganz nach hinten“, so Christian Koder.

„Wir sind wahrscheinlich pleite wie noch nie, wir arbeiten so viel wie noch nie, wir schlafen so wenig wie noch nie, aber wir sind so glücklich wie noch nie“, sagt Maximilian Mariel. Bisher wurden 20.000 Flaschen Hakuma abgefüllt. 70 Abnehmer in Gastronomie und Handel haben das Produkt im Sortiment.