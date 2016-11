SVM trifft auf Überraschtungsteam Altach

Der SV Mattersburg ist am Samstag wieder im Bundesliga-Einsatz. Altach ist ím Pappelstadion zu Gast. Der SVM holte vier Punkte in den letzten zwei Spielen, nun will man auch gegen das Überraschungsteam überzeugen.

Acht von Zehn Punkten hat der SV Mattersburg im Pappelstadion geholt. Und diese Heimstärke wollen die Burgenländer auch gegen Altach auf den Platz bringen. Doch es wartet ein hartes Stück Arbeit, schließlich ist Altach, der Tabellenzweite aus Vorarlberg, seit sieben Spielen ungeschlagen. Mattersburg Trainer Ivica Vastic ist sich der Aufgabe bewusst.

„Die Überraschung der Saison, sie sind sehr kompakt, sehr gut im Konter und auch in Standardsituationen unberechenbar. Sie passen sich ganz gut an Situationen im Spiel an und es ist daher schwer, gegen sie zu spielen“, sagt Vastic.

„Es wird ein offenes Spiel“

Alois Höller steht am Samstag vor seinem 150. Bundesliga-Einsatz. Und auch wenn Altach im Pappelstadion bislang noch nicht gewinnen konnte, ist Höller vorsichtig. „Dann sind wir punktegleich mit dem Ersten, haben ganze Saison schon gute Leistungen abgerufen und werden mit dem Selbstbewusstsein daherkommen, dass sie uns auch besiegen wollen. Aber mit den letzten zwei Spielen, wo wir auch vier Punkte geholt haben, können wir uns auch etwas zutrauen und ausrechnen. Ich glaube, es wird ein offenes Spiel“, so Höller.

SVM - Altach Das Spiel im Pappelstadion in Mattersburg beginnt um 18.30 Uhr.

Mattersburg muss vor allem in der Defensive auf einige Stammkräfte verzichten. Neben Manuel Seidl fehlen weiterhin Thorsten Mahrer und Tormann Markus Kuster. Am Sonntag stehen drei weitere Begegnungen der 16. Runde auf dem Programm, Wolfsberg spielt gegen Austria, Rapid gegen Sturm und Salzburg gegen Admira.