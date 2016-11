Delphi Packard feiert 30-jähriges Bestehen

Der Autozulieferer Delphi Packard Austria feiert sein 30-jähriges Bestehen. Das Unternehmen hat in diesen drei Jahrzehnten einige Höhen und Tiefen durchgemacht. Doch nun scheint sich das international agierende Unternehmen konsolidiert zu haben.

Zur Jubiläumsfeier waren neben der gesamten Belegschaft auch viele ehemalige Mitarbeiter gekommen. Sie bekamen von den Vertretern des Konzerns viel Positives zu höhren. Man ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Standortes Großpetersdorf sehr zufrieden.

Mitarbeiter gesucht

„Dem Unternehmen geht es sehr gut, wir haben Vollauslastung, der Maschinenpark ist voll im Einsatz. Das Wachstum wird in den nächsten Jahren fünf bis acht Prozent betragen. Wir suchen also weiter Mitarbeiter - nicht nur im Bereich der Fertigung, sondern auch im Bereich Technik und Entwicklung“, sagt Delphi Packard-Geschäftsführer Wolfgang Balla.

ORF

750 Mio. Steckerkomponenten

Delphi Packard erzeugt in Großpetersdorf Kunststoff-Steckerkomponenten für die Automobilindustrie, pro Jahr rund 750 Millionen Stück. Produziert wird rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Im kommenden Jahr will der Konzern weiter investieren.

„Positiver Leitbetrieb“

Vertreter aus Wirtschaft und Politik bezeichneten Delphi daher als positiven Leitbetrieb für das Burgenland. „Wir gehen davon aus, dass die Industriebetriebe des Burgenlandes weiter investieren, neue Arbeitsplätze schaffen und die Kombination mit den Klein- und Mittelbetrieben eine sehr gute ist“, so Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Derzeit sind bei Delphi Packard in Großpetersdorf 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.