Ponweiser neuer Leiter der Fußballakademie

Franz Ponweiser übernimmt die Leitung der Fußballakademie in Mattersburg, wie am Freitag bekannt gegeben wurde. Der 41-jährige Leherer war zuletzt auch Trainer der U16-Akademie.

Ponweiser war selbst Fußballer, spielte unter anderem in der Regionalliga Ost beim FC Deutschkreutz. Als Tainer war er auch beim ASK Horitschon in der Burgenlandliga tätig. Sein Vertrag läuft fünf Jahre lang, als Lehrer lässt er sich karenzieren. Ponweiser folgt auf Hans Füzi, der diese Funktion seit Gründung der Akademie innehatte und seine Fuktion freiwillig zurückgelegt hatte - mehr dazu in Füzi hört als Chef der Fußballakademie auf und Fußballakademie sucht neuen sportlichen Leiter.