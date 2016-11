Ausgeforscht: Erster Burgenländer in Amerika

Aus dem Burgenland sind ab den 1920er-Jahren tausende Menschen als „Wirtschaftsflüchtlinge“ nach Amerika ausgewandert. Schon viel früher verließen aber abenteuerlustige Auswanderer das Burgenland. Der allererste, der bis jetzt nachweisbar ist, war ein junger Mann aus Neutal.

Sein Ur-Ur-Ur-Urenkel John Shinpaugh lebt heute in Pennsylvania. Er wusste lange nicht, dass in seinen Adern auch burgenländisches Blut fließt. In seiner Pension beschloss der ehemalige Soldat der US-Airforce, seine Herkunft zu erforschen. „Ich dachte zunächst, dass es nicht schwer sein wird, den Namen ‚Shinpaugh‘ nachzuverfolgen, woher er kommt. Das ist kein häufiger Name“, erklärt der Amerikaner.

Doch so einfach war es nicht. Mit amtlichen Aufzeichnungen ging es zunächst schnell von Generation zu Generation weiter, bis zu seinem Ur-Großvater. „Ich konnte den Namen Shinpaugh bis zum Jahr 1860 nach Knoxville, Tennessee, nachweisen. Doch dann fand ich keinen Shinpaugh mehr in den Urkunden.“

Andere Schreibweise: „Shinpock“

Durch Zufall entdeckte er ein Register aus dem Jahr 1890 in dem plötzlich eine andere Schreibweise auftauchte, nämlich ‚Shinpock‘. Damit kam er bis 1790. „Ich suchte weiter in Archiven, aber es gab niemanden, der mit diesem Namen, mit Shinpock, in Beziehung stand“, erklärt Shinpaugh. Schließlich durchforschte er die Einwanderungsregister dieser Jahre, tastete sich von Namensänderung zu Namensänderung vor und wurde fündig:

1800: Shinpock

1789: Shinpicker

1787: Shinback

1784: Shinpuker

1784: Shanepaker

1777: Schoenbacher

1752: Schinpacher

Geboren in Neutal

John Shinpaughs Ur-Ur-Ur-Urgroßvater war Lorenz Schönbacher, geboren im heutigen Neutal (Bez. Oberpullendorf). Er wurde in der Kirche Markt St. Martin getauft, die dem burgenländischen Landespatron geweiht ist. Das Originaldokument findet sich im Diözesanarchiv.

Hoffnung auf ein besseres Leben

Im heutigen modernen Neutal gibt es keine Erinnerungen an Lorenz Schönbacher. Vor 250 Jahren war es eine kleine,ungarische Landgemeinde. Lorenz Schönbacher sah seine Zukunft in Amerika. Mit 25 heuerte er als Söldner im Unabhängigkeitskrieg beim Regiment der sogenannten Hessen an.

In Bremerhaven begann die Reise in die neue Welt. Von New York ging es dann per Schiff nach Savannah. Hier kämpfte er die einzige Schlacht für die britische Oberhoheit. 1779 setzte er sich nach Charlotte ab und lief zu den aufständischen Kolonisten über.

Als Belohnung für seinen Einsatz bekam er Land in Chersterfield County und gründete eine Familie, die sich im Lauf der Generationen immer weiter ausbreitete - bis zu John Shinpock in Norristown, Pennsylvania.

Überraschende Erkenntnisse

„Das war alles so eine Überraschung für mich, wir kannten ja keinerlei Geschichte über unsere Familie. Ich hatte keine Ahnung davon, dass mein Vorfahre eine Rolle im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gespielt hatte. Und dann fand ich heraus, dass er sogar auf beiden Seiten gekämpft hatte. Das war so interessant. Und dass er aus dem damaligen Ungarn stammt“, erzählt John Shinpaugh.

Shinpough schickte seine Ergebnisse auch der Internetplattform „burgenland bunch“, die den Burgenländern mit Migrationshintergrund bei der Ahnenforschung hilft. „Ihre erste Reaktion war: ‚Bist du dir darüber sicher? Bist du sicher, dein Vorfahre kam 1777 nach Amerika? Das ist das erste Mal dass wir von jemdandem hören, der so früh gekommen ist‘“, erzählt Shinpaugh.

Das Ehepaar Shinpaugh war schon zwei Mal in Österreich. Ins Burgenland schafften sie es noch nicht. Die Gemeinde Neutal schickte dem Amerikaner nun eine Einladung.

