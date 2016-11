„Best of Cabaret“ lockt Besucher an

Das Kabarett zählt zu den beliebtesten Angeboten der Kulturzentren. Mehr als 300.000 Besucher kamen seit 2001 zu den mehr als 300 Aufführungen. Die kommende Saison von „Best of Cabaret“ wartet mit 23 Vorstellungen und einer Neuerung auf.

„kritisch/komisch/kuz-comedy“: unter diesem Motto stellt die beliebte Kabarett-Veranstaltungsserie der Kulturzentren 2017 Nachwuchstalente der Kleinkunstszene vor. Neben der Steirerin Lisa Eckhart wird der Südburgenländer Harald Pomper in Oberschützen auftreten, kündigte Geschäftsführer Wolfgang Kuzmits an.

„Es findet in einem gemütlichen Format statt, nämlich nicht in der klassischen Theaterbestuhlung, sondern uns rückbesinnend auf die ersten Ursprünge des Kabaretts in Richtung Kleinkunst“, so Kuzmits.

„kuz-comedy“ mit Kleinkunst

Auch die Shootingstars der Szene, wie Nadja Maleh, Otto Jaus und Altmeister wie Alfred Dorfer oder die Hektiker werden in Eisenstadt, Raiding, Oberschützen oder Güssing wieder für volle Häuser sorgen. Eine neue Schiene hat man sich für das Kulturzentrum Oberschützen einfallen lassen: „kritisch/komisch/kuz-comedy“ mit Kleinkunst-Nachwuchstalenten wie dem Südburgenländer Harald Pomper.

Saisonstart mit Hektikern

In der noch laufenden Saison waren es 12.650 Besucherinnen und Besucher bei 22 Vorstellungen, bilanzierte Kulturlandesrat Helmut Bieler (SPÖ). „Es wird immer stärker. Es wird immer besser angenommen. Es gelingt uns immer wieder den Menschen im Burgenland ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Bieler. Die neue Saison von „Best of Cabaret“ beginnt am 12. Jänner mit dem Jubiläumsprogramm der Hektiker im Kulturzentrum Eisenstadt.