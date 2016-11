Schwerverletzter: Hinweise erbeten

Das Rätselraten um den schwerverletzten Mann aus Unterpetersdorf geht weiter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Mann auf der Gemeindestraße des Ortes gefunden worden. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Der 29-jährige Mann war nach dem Vorfall auf der Intensivstation. Er war ansprechbar, konnte sich aber an nichts mehr erinnern. Laut Wolfgang Bachkönig, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, wurde das Unfallopfer inzwischen von der Intensivstation auf die normale Station verlegt.

„Für uns problematisch ist, dass er sich an nichts erinnern kann. Aufgrund des vorgefundenen Spurenbildes gehen wir davon aus, dass es sich dabei um einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht handeln muss. Der Mann muss auf der Fahrbahn gelegen sein und von einem Fahrzeug erfasst worden sein“, so Bachkönig.

Fahrzeug gesucht

Der Verletzte sei vermutlich mit einem Kleidungsstück an dem Auto - also an der Bodenplatte oder am Auspuff - hängengeblieben, er wurde einige Meter mitgeschleift, dann müsse sich das gelöst haben und der Mann sei liegengelassen worden.

„Ein Sachverständiger hat die Spuren gesichert. Wir ersuchen jetzt die Bevölkerung um Hinweise. Es geht darum: Wer hat ein Fahrzeug um 3.00 Uhr Früh in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Weingartenstraße in Unterpetersdorf gesehen. Der Aufruf geht auch an die Werkstätten, ob jemand ein Fahrzeug in eine Werkstatt gebracht hat, wo vielleicht der Auspuff abgerissen ist“, so Bachkönig. Hinweise bitte an die nächste Polizei-Dienststelle oder direkt an die Polizei in Horitschon.