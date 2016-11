Goldene Traube verliehen

Der wichtigste Weinpreis des Burgenlandes - die „Goldene Traube“ ist Montagabend im Casino Baden verliehen worden. Ausgezeichnet wurden heuer zwei Winzer: Paul Rittsteuer aus Neusiedl am See und Hans Nittnaus aus Gols.

Paul Rittsteuer aus Neusiedl am See hat den Preis für den besten Wein des Jahres bekommen - einen 2013 Zweigelt DAC Reserve. Die zweite Auszeichnung geht an den Winzer Hans „John“ Nittnaus aus Gols. Er hat den Preis für sein Lebenswerk erhalten - dabei wollte der lange Zeit mit Wein gar nichts zu tun haben. Die große Leidenschaft von Hans Nittnaus war eigentlich immer die Musik.

ORF

Er studierte auch an der Musikhochschule, doch dann entschloss er sich doch den Betrieb zu übernehmen. „Ich mache jetzt Wein mit der Leidenschaft mit der ich auch Musik gemacht habe“, sagte Nittnaus. Durch das Weiterführen des Betriebs hielt er eine hundert Jahre lange Familientradition am Leben.

ORF

Puristischer Ausbau

Hoch dekoriert ist auch Winzer Paul Rittsteuer, der mit der „Goldenen Traube 2016“ ein weiteres Gütesiegel entgegennahm. Der ausgezeichnete Wein ein 2013 Zweigelt DAC Reserve sei das Produkt einer eigenen Philosophie, so Rittsteuer.

„Meine Philosophie ist ein möglichst puristischer Ausbau beim Rotwein, nämlich das von der Natur gegebene mit möglichst wenig Eingriffen zur optimalen Entfaltung zu bringen“, sagte Rittsteuer. Den Gästen im Casino Baden schmeckte der Wein beim Verkosten jedenfalls.

Winzer und Prominenz

Bereits zum 30. Mal wurde die „Goldene Traube“ als die wichtigste Auszeichnung für den burgenländischen Wein von Casinos Austria und Wein Burgenland verliehen. Der Einladung von Casinos Austria waren zahlreiche namhafte Vertreter aus Politik und Wirtschaft gefolgt, allen voran Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), der die Laudatio auf Hans Nittnaus hielt, Eisenstadts Vizebürgermeister Landtagsabgeordneter Günter Kovacs (SPÖ), Direktor Gerald Neuber vom Bankhaus Schelhammer & Schattera, Burgenland Tourismus-Chef Direktor Mario Baier sowie der Marketing Direktor der Vamed Vitality World, Gerhard Gucher.

Mit dabei waren auch zahlreiche Vertreter der heimischen Winzerszene, darunter Weinbauverband-Präsident Andreas Liegenfeld, sowie die Winzer Anton Kollwentz, Johann Scheiblhofer und Hermann Krutzler. Die Goldene Traube wird von Casinos Austria seit 1986 alljährlich auf Empfehlung der Weinkommission der Burgenländischen Landwirtschaftskammer an einen Weinbaubetrieb aus dem Burgenland verliehen.