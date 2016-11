Lkw-Kontrollen: 20 Fahrzeuge gestoppt

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei LKW-Schwerpunktkontrollen auf der A4, der Ostautobahn und auf der B65 im Bereich Nickelsdorf durchgeführt. Die Bilanz ist ernüchternd - 20 Fahrzeugen ist die Weiterfahrt untersagt worden.

Bei den technischen Schwerpunktkontrollen haben die Landesverkehrsabteilung und die Autobahnpolizeiinspektion Oberwart zusammengearbeitet und zahlreiche, zum Teil gravierende Mängel, festgestellt. Bei 35 Fahrzeugen wurden diverse Übertretungen festgestellt. 20 Lkw durften nicht mehr weiterfahren.

Besonders gefinkelt zeigte sich ein österreichischer Lkw-Lenker. Der konnte seinen Tachografen, der die gesetzlichen Ruhezeiten aufzeichnet, per Fernsteuerung sogar während der Fahrt aktivieren. 1.500 Euro hat er dafür an bulgarische Hacker bezahlt - ihm wurde nicht nur die Weiterfahrt untersagt, sondern er hat jetzt auch eine Anzeige wegen Datenfälschung am Hals.

162 Anzeigen

Noch abenteurlicher ein deutscher Sattelzug. Die gerissene Bremsleitung an seinem Lkw-Anhänger band der Chauffeur einfach per Kabelbinder ab und machte damit die Bremsen an einer Achse funktionslos. Der Lkw war im Übrigen mit 1.300 Kilogramm Gefahrengut beladen. Auch er musste sein Fahrzeug unverzüglich stehen lassen. Insgesamt wurden bei der Schwerpunktaktion 162 Anzeigen erstattet und 34 Organstrafverfügungen eingehoben.