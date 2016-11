HTL Pinkafeld: Feuerwehr & Co. unterrichten

Ab dem kommenden Schuljahr bekommen Schüler der HTL Pinkafeld eine zusätzliche Bildungsmöglichkeit: In Lehrgängen der Hilfsorganisationen bekommen sie Einblicke in Brand- und Zivilschutz sowie in die Rettungsausbildung.

Das Projekt an der HTL Pinkafeld (Bezirk Oberwart)ist das erste dieser Art in Österreich. Gerade in der Abteilung Gebäudetechnik gibt es viele Berührungspunkte mit der Feuerwehr. „Der Brandschutz ist vor allem in der Gebäudetechnik ein großes Thema - man muss sich ja nur das Projekt des Berliner Flughafens anschauen“, so Wilfried Lercher, Direktor der HTL Pinkafeld.

ORF

„Komplettes Feuerwehrwissen“ wird vermittelt

Die Mädchen und Burschen können aus Modulen die Kurse auswählen, die sie interessieren. Neben dem Roten Kreuz und dem Zivilschutzverband ist die Feuerwehr für die Ausrichtung der Kurse zuständig. Die Feuerwehr Pinkafeld bereitet gerade die Lehrgänge vor.

„In unseren Kursen wird das komplette Feuerwehrwissen vermittelt. Wir wollen gute Feuerwehrmitglieder ausbilden, die zusätzlich auch die HTL-Ausbildung genießen. Beide Seiten haben dann was davon: Die Feuerwehren bekommen gut ausgebildete Personen und die Wirtschaft bekommt top ausgebildete Schüler“ sagte Feuerwehrkommandant Kurt Tripamer.

Zusatzausbildung als Vorteil am Arbeitsmarkt

Diese Zusatzausbildung soll den Absolventen einen Vorteil am hart umkämpften Arbeitsmarkt bringen. Auch Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz unterstützt das Anliegen, Wissen der Blaulichtorganisationen in die Schule zu bringen: „Wir öffnen die Schulen nach Außen. Es ist wichtig, vor allem mit den Einsatzorganisationen zu kooperieren.“ Die ersten Kurse beginnen im kommenden Schuljahr, schon jetzt ist das Interesse bei den Schülern der HTL Pinkafeld groß.