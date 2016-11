Tränenreicher Abschied von Pfarrer Lang

Pfarrer Georg Lang war fast zwei Jahrzehnte als Pfarrer von St. Margarethen tätig. Am Sonntag feierte er letzte Sonntagsmesse in der Gemeinde - sowohl für Pfarrer Lang, als auch für die Kirchengänger eine höchst emotionale Angelenheit.

Mehr als 18 Jahre war Georg Lang Pfarrer der Passions-Spiel-Gemeinde St. Margarethen. Der heutige Abschied war dementsprechend schwer. „Ich habe mich vor der Messe schon ein bisschen eingestimmt, damit ich ein wenig runterkomme. Ich habe mich vor dem Tag des Abschiednehmens gefürchtet“, so Pfarrer Lang. Er sei erfreut gewesen, die Leute in der Kirche zu sehen und miteinander die Eucharistie zu feiern.

ORF

Versöhnlicher Abschied

Die Nachricht von der Versetzung von Pfarrer Lang hat diesen Sommer sowohl ihn selbst als auch die Kirchengemeinde hart getroffen - mehr dazu in Pfarrer Georg Lang wird versetzt. Bischof Ägidius Zsifkovics bat Georg Lang damals, in seine Heimatgemeinde Haschendorf (Bezirk Oberpullendorf) zurückzukehren.

„Habe keinen Hass gegen den Bischof“ Pfarrer Georg Lang im Gespräch mit ORF Burgenland-Redakteur Christian Hoffmann

Grundsätzlich ist das nichts ungewöhnliches, denn jährlich werden in der Diözese Eisenstadt im Rahmen der pastoralen Neuordnung 20 bis 30 Pfarrer versetzt. Anfänglichem Unverständnis in St. Margarethen folgen am Sonntag versöhnliche Worte.

„Der Herr Bischof hat das Recht, Pfarrer zu versetzen. Heuer hätte ich halt wegen der Passionsspiele nicht damit gerechnet. Aber auch wenn es erst nächstes Jahr gewesen wäre, wäre es mir schwer gefallen“, so Pfarrer Lang. „Natürlich habe ich mit der Entscheidung schwer zu tragen gehabt. Aber mit der Zeit muss man den Weg finden“, erklärte der Pfarrer.

Ehrenbürger von St. Margarethen

Das Verhältnis zu Bischof Zsifkovics bezeichnet Pfarrer Lang als normal. „Ich habe keinen Hass gegen ihn, ich will ihm nix böses. Ich muss mit dieser Entscheidung leben, auch wenn es mir schwer gefallen ist.“

ORF

Angefangen vom Kindergarten, über die Volksschule, die Gemeinde, bis hin zu den Passionspielern, Ministranen und Florianijüngern - alle verabschieden sich am Sonntag von ihrem langjährigen Pfarrer. Für das Engagement in der Gemeinde wurde Georg Lang außerdem zum Ehrenbürger von St. Margarethen ernannt.

Den ersten Adventsonntag zelebriert Pfarrer Lang bereits in den Pfarren Horitschon, Unterpetersdorf und Haschendorf. In Sankt Margarethen wird Pfarrer Richard Geier empfangen.