Reflektoren für bessere Sichtbarkeit im Verkehr

Sehen und gesehen werden ist für alle Verkehrsteilnehmer das Um und Auf. Um das Bewusstsein dafür zu erhöhen, ruft das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) das Thema „Sichtbarkeit“ in Erinnerung.

Gemeinsam mit dem Land Burgenland, dem Landesschulrat Burgenland und Schülern der Neuen Mittelschule Rust (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) möchte das KfV die Bevölkerung dazu animieren, reflektierende Kleidung zu tragen. Vor allem in den Monaten Oktober bis Jänner kann das vor gefährlichen Unfällen schützen.

Im Vorjahr ereigneten sich im Burgenland 44 Fußgängerunfälle, fast 40 Prozent davon in der Zeit zwischen Oktober und Jänner. Laut einer Studie sind 7 von 10 Burgenländern zu dunkel gekleidet und daher schwer erkennbar.

Einfaches Klackband für maximale Sicherheit

Durch das Tragen von sichtbarer, heller Kleidung und Reflektoren kann das Unfallrisiko um die Hälfte gesenkt werden. „Man muss sich nicht immer ganz auffällig kleiden. Es reicht einfach ein einfaches Klackband, das man in der Tasche verschwinden lassen kann. Man hat damit ein Maximum an Sicherheit“, so Sabine Kaulich vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Ein Fußgänger, der Kleidung mit Reflektoren trägt, ist für einen Autofahrer der mit Abblendlicht unterwegs ist bereits aus 150 Metern Entfernung zu sehen. Dunkel gekleidete Fußgänger sind erst auf 25 Meter Entfernung sichtbar.

Modenschau mit verkehrssicherer Kleidung

„Es ist sehr gut, dass wir diese Aktion in die Schulen tragen. Die Schüler müssen darauf aufmerksam gemacht, dass sie helle Kleidung tragen und Reflektoren mit dabei haben sollen. Ich glaube, dass das viele Unfälle verhindern kann“, meinte dazu Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ).

Laut dem Landesschulinspektor für allgemein bildende Pflichtschulen, Erwin Deutsch, sei Verkehrserziehung ein wichtiger Auftrag, der auch mit Hilfe von verschiedensten Projekten umgesetzt wird. Im Rahmen eines „Kreativ- Sicherheits-Workshop“ haben beispielsweise die Schüler der 1. Klasse der NMS Rust ihre Kleidung verkehrssicher gemacht und diese dann im Rahmen einer Modeschau vorgestellt.